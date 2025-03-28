Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi yapılan denetimler artırıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler denetlendi.

Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri ile fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolleri yapıldı.

- Beyşehir Gölü avlak sahası 5 yıllık süreyle kiralandı

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifince 19 Şubat 2025'ten başlayarak 5 yıl süreyle gölün ilgili avlak sahasını kiraladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan, yeni dönemin balıkçı camiasına hayırlı olmasını diledi.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt ise Beyşehir Gölü'nün ilgili avlak sahasını 5 yıl süreyle yeniden kiralamanın ve sektöre üretim yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.