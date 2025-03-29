Konya Valisi Akın, Mehmetçikle iftarda buluştu

Konya Valisi İbrahim Akın, Mehmetçik, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Akın, Hava Savunma ve Garnizon Komutanlığı tarafından, General Şükrü Olcay Kışlası'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bayramı birlik ve beraberlik içinde karşılamaya hazırlandıklarını söyledi.

Programa katılanların bayramını tebrik eden Akın, "Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Aramızda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz var. Hepimiz biliyoruz ki bu vatan kolay kazanılmadı, bugüne kadar da büyük fedakarlıklarla geldi. Vatanımızın ve milletimizin bütünlüğü için nice şehitler verdik. Gazilerimiz büyük kahramanlıklar gösterdi. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İftar programına Vali Akın'ın yanı sıra Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, rektörler ve protokol üyeleri de katıldı.