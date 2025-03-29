Konya'da Ramazan Bayramı arifesi yoğunluğu yaşandı

Konya'da Ramazan Bayram arifesi dolayısıyla mezarlıklar ziyaret edildi, çarşıda bayramlık şeker ve kıyafet alışverişi yapıldı, seyahat alanlarında yoğunluk oluştu.

Arife günü sabahın erken saatlerinden itibaren kentteki mezarlıklara ziyaretler yapıldı. Konya Şehitliği'nde de şehit yakınları dua etti.

Bayramlık kıyafet, kuruyemiş, şekerleme, meyve-sebze almak isteyen vatandaşlar, çoğunlukla kent merkezindeki Bedesten Çarşısı ve Melike Hatun Çarşısı gibi tarihi alışveriş mekanlarını tercih etti.

Bayramı şehir dışında geçirecek vatandaşlar ile şehir dışından Konya'ya gelenler, Konya Otogarı ile Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu.