Konya'daki fuara 8 ülkeden tarım bakanı katılacak

ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, bu yıl 21'incisi düzenlenecek Konya Tarım Fuarı'nın dünyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, 8 ülkeden tarım bakanları ile 10 ülkeden alım heyetini ağırlayacaklarını söyledi.

KTO Uluslararası Fuar Merkezi'nde 8-12 Nisan'da düzenlenecek 21. Konya Tarım Fuarı'nda hazırlıklar sürüyor.

Global firmaların yanı sıra yurt dışından ziyaretçi ve firmaların da katılacağı fuar için geri sayım başladı.

En yeni tarım makineleri ve teknolojilerinin sergilendiği fuar, uluslararası işbirlikleri ve ticaret görüşmelerine de ev sahipliği yapıyor.

Kentte önemli turizm hareketliliği de oluşturan fuar, başta çiftçi ve üreticiler olmak üzere on binlerce ziyaretçinin de ilgisini çekiyor.

- "İşbirliklerinin geliştiği bir platform"

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine, tarım ve hayvancılık sektörü için fuarın büyük önem taşıdığını dile getirdi.