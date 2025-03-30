Konya'daki fuara 8 ülkeden tarım bakanı katılacak
ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, bu yıl 21'incisi düzenlenecek Konya Tarım Fuarı'nın dünyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, 8 ülkeden tarım bakanları ile 10 ülkeden alım heyetini ağırlayacaklarını söyledi.
ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, bu yıl 21'incisi düzenlenecek Konya Tarım Fuarı'nın dünyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, 8 ülkeden tarım bakanları ile 10 ülkeden alım heyetini ağırlayacaklarını söyledi.
KTO Uluslararası Fuar Merkezi'nde 8-12 Nisan'da düzenlenecek 21. Konya Tarım Fuarı'nda hazırlıklar sürüyor.
Global firmaların yanı sıra yurt dışından ziyaretçi ve firmaların da katılacağı fuar için geri sayım başladı.
En yeni tarım makineleri ve teknolojilerinin sergilendiği fuar, uluslararası işbirlikleri ve ticaret görüşmelerine de ev sahipliği yapıyor.
Kentte önemli turizm hareketliliği de oluşturan fuar, başta çiftçi ve üreticiler olmak üzere on binlerce ziyaretçinin de ilgisini çekiyor.
- "İşbirliklerinin geliştiği bir platform"
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine, tarım ve hayvancılık sektörü için fuarın büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Konya'nın Türkiye'nin tarım ve mekanizasyon üssü olduğuna işaret eden Öztürk, kentte traktörden sulama sistemlerine, hayvancılık ekipmanlarından akıllı tarım çözümlerine kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olduğunu vurguladı.
Öztürk, fuarın yeni teknolojilerin sergilendiği ve işbirliklerinin geliştiği bir platform olduğunu söyledi.
Fuarın bu yıl 21'incisini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Öztürk, "Bugüne kadar 3,5 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarımız, geçtiğimiz yıl 96 ülke ve 81 ilden 241 bin 508 ziyaretçiyi ağırladı. Bu yıl da katılımcı firma ve ziyaretçi sayısında rekor kırmayı hedefliyoruz. 21 yılda 7 binin üzerinde firmanın katıldığı fuarımız, sektörün en kapsamlı iş ve teknoloji platformu olma özelliğini koruyor." diye konuştu.
- "Fuar uluslararası arenada büyük ilgi görüyor"
Öztürk, fuarın uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Mısır, Kırgızistan, Burkina Faso, Gana, Moritanya, Nijer, Tanzanya ve Zimbabve'nin tarım bakanları ile 10 ülkeden ticaret alım heyetlerini konuk edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ve odamız işbirliğiyle ağırlayacağımız misafirlerimiz, yerli üreticilerimiz, yabancı heyetlerle bire bir iş görüşmeleri fırsatı bulacak." ifadesini kullandı.
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