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        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Konya'da karşılandı

        İspanya'dan yola çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, Mevlana Müzesi'nde yoğun ilgiyle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 14:17 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:26
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        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Konya'da karşılandı
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        İspanya'dan yola çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, Mevlana Müzesi'nde yoğun ilgiyle karşılandı.

        Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirme geleneğini canlandırmayı hedefleyen 3 arkadaşın yolculuğu sürüyor.

        Hacı adayları, 8 bin kilometrelik yolculuklarında İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin ardından Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor.

        Hacı adayları, yolları üzerindeki Konya'ya gelerek, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

        Burada diğer atlıların da eşlik ettiği hacı adaylarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Abdelkader Harkassi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 bin 500 kilometrelik yolu geride bıraktıklarını söyledi.

        Yolculuklarının Türkiye bölümünün çok güzel geçtiğini anlatan Harkassi, şöyle konuştu:

        "Konya'da olmaktan çok mutluyuz. Hazreti Mevlana, dünyada saygı duyulan ve bilinen biri. Burada, türbesinde olmaktan dolayı çok sevinçliyiz. Türkiye'de çok güzel ağırlandık. İnanılmaz derecede mutluyuz. Ramazanda her gün davet vardı, büyük bir hoşgörüyle karşılandık. Hiçbir iftarımızı yalnız geçirmedik. Mayısın sonunda inşallah orada olmayı planlıyoruz. Günde 40 kilometre yol alıyoruz. Toplamda 4 kişiyiz, 5 atımız var. 2 atımızı da dinlendiriyoruz. At üstünde 3 kişi yol alıyoruz. Bir arkadaşımız da atların bakımı ve lojistikle ilgileniyor."

        Abdallah Hernandez de Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, kendisini karşılayanlara teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri
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