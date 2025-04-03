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        Konya'da ciple çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile cip çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:27
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        Konya'da ciple çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile cip çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ramazan A. idaresindeki 42 AOC 739 plakalı cip ile sürücüsü belirlenemeyen elektrikli bisiklet, Hacıseyitali Mahallesi Mevlana Caddesi'nde çarpıştı.

        Kaza bisiklette bulunan yabancı uyruklu Hüsam D. ve Muhammed D. yaralandı.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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