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        Konya'da Mevlana Birleşmiş Milletler Simülasyonu açılış töreni yapıldı

        Konya'da Mevlana Birleşmiş Milletler Simülasyonu (MEVIMUN'25) açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:48
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        Konya'da Mevlana Birleşmiş Milletler Simülasyonu açılış töreni yapıldı
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        Konya'da Mevlana Birleşmiş Milletler Simülasyonu (MEVIMUN'25) açılış töreni gerçekleştirildi.

        Uluslararası İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Birliği Genel Başkanı Muhammed Hasan Kabir, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen törende, açılışı Türkiye'de yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Programın sadece akademik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kabir, şunları kaydetti:

        "Bu aynı zamanda İslam dünyasının birliği ve dayanışmasını güçlendirmek adına atılmış önemli bir adımdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, 'Ve hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin'. Dolayısıyla, Uluslararası İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Birliği olarak bizler bu yola çıkarken, hep birlikte bir ümmetiz, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' sloganıyla yola çıktık. Biz ümmet bilinciyle hareket etmeyi kendine ilke edinmiş bir topluluğuz. Tarih boyunca Müslümanlar ilmi, adaleti ve bilimi esas alan bir medeniyet inşa ettiler. Ancak günümüzde İslam coğrafyası çeşitli sınamalarla karşı karşıya. Biliyoruz ki bu zorlukların üstesinden gelmenin yolu birlik, dayanışma ve ortak akıl ile hareket etmektir."

        Kabir, katılımcıların dünyanın her yerinde Müslümanların yaşadığı zorluklarla ilgili sunum yapacağını, Akdeniz'deki kirlilik ve enerji dağılımının tartışılacağını anlattı.

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