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        Konya Cumhuriyet Başsavcısı İnal'dan 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı

        Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:21
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        Konya Cumhuriyet Başsavcısı İnal'dan 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı
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        Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Hukuk devletinde bir kamu hizmeti sayılan savunma hakkının, yargı erkinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden İnal, mesajında şunları kaydetti:

        "İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında ve savunulmasında büyük sorumluluğu olan savunma makamının temsilcisi avukatlar, bireylerin hak ve özgürlüklerinin savunulması ve hukuksal ilişkilerin yürütülmesi gibi konularda çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Konya Barosu avukatlarımız olmak üzere, tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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