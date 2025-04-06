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        Konya'da driftle trafiği tehlikeye sokan 68 sürücüye 3 milyonu aşkın para cezası

        Konya İl Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda drift yapan 68 sürücüye 3 milyon 154 bin 656 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:26 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:26
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        Konya'da driftle trafiği tehlikeye sokan 68 sürücüye 3 milyonu aşkın para cezası
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        Konya İl Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda drift yapan 68 sürücüye 3 milyon 154 bin 656 lira idari para cezası uygulandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Mart–6 Nisan tarihlerinde şehir genelinde drift yapan araçlara yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimler sonucu 68 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 154 bin 656 lira para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini hiçe sayarak hem kendi canlarını hem de vatandaşların hayatını tehlikeye atan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

        Ayrıca araçlar, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Emniyet yetkilileri, kamu düzenini bozan ve trafikte agresif sürüş sergileyen kişilerle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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