Konya Valisi İbrahim Akın, Yunak'ı ziyaret etti

Vali Akın, gazetecilere, ilçenin kalkınması ve halkın yaşam kalitesinin artırılması için gereken çalışmaların hız kesmeden süreceğini kaydetti.

Akın, daha sonra Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay'ı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamı Özgür Pelvan'ı ziyaret eden Akın, kurum amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından muhtarlarla görüşen Akın, Çarşamba Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

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