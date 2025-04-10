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        Konya İl Emniyet Müdürlüğünden, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüne özel video

        Konya İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüne özel tanıtım videosu hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:14 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:14
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        Konya İl Emniyet Müdürlüğünden, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüne özel video
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        Konya İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüne özel tanıtım videosu hazırlandı.

        Çeşitli birimlerde görevli polisler ile Konya'nın tarihi mekanları ve caddelerinden FPV dron görüntülerinin yer aldığı videoda, "Havada, karada ve denizde toplumun huzurunu sağlamak için gece gündüz zorluk tanımadan görev başındayız. Suç ve suçluyla mücadelede kararlı, milletimizin ihtiyaç duyduğu her yerdeyiz. Biz, bu tarihi mirası, bu güven dolu toprakların huzurunu korumak için buradayız. Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak şehrimizin güvenliği için her sokağında, her köşesinde gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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