Karapınar'dan kısa kısa

Söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri de çalıştayın amacı hakkında bilgi vererek, yerel aktörlerin üretimi artırmaya yönelik ortak çözümler geliştirmesinin önemini dile getirdi.

İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Süt Üreticileri Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Karapınar'ın hem ekonomik hem de sosyal anlamda temel dinamik olduğunu kaydetti.

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