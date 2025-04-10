DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 21. Konya Tarım Fuarı'nı gezdi.

Babacan, 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda (21. Konya Tarım Fuarı) stantları ziyaret etti, katılımcı firmalar ve çiftçilerle görüştü.

Fuar alanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Babacan, fuara katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Fuarın, hem Konya'da tarımın ne kadar büyük olduğunu hem de Türkiye'de tarım sanayisinin ne kadar gelişmiş olduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Babacan, "Bu seneki fuar geçen seneye göre çok daha geniş katılımlı, çok daha yoğun, ziyaretçi sayısı açısından da katılan firma sayısı açısından da geçen senenin rekorlarını adeta tekrar yenileyen, kıran bir fuar olmuş." dedi.

Tarım için vazgeçilmez unsurun su olduğunu dile getiren Babacan, "Su sorunu Konya Ovası başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında büyüyerek devam ediyor. Bu sene normal şartlardan daha da kurak bir tarım yılı yaşıyoruz Türkiye'nin pek çok yerinde. Konya Ovası'nın sulamayla ilgili sorunlarının halen çözülememiş olmasına gerçekten üzülüyoruz." ifadelerini kullandı.