Konya'da eşini vurarak öldüren koca intihar etti
Konya'da eşini vurarak öldüren koca aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi.
Konya'da eşini vurarak öldüren koca aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi.
Merkez Selçuklu İlçesi Sille Ak Mahallesi Elmabahçe Sokakta, İbrahim Urgun (58) ve Eşi Nazmiye Urgun (52) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Urgun, silahla eşi Nazmiye Urgun'a ateş edip aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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