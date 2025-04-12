Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat Şener
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Nado, Adil Demirbağ, Bazoer, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün, Jevtovic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Dennis, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, Juan (Dk. 6 Emersonn), Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
Gol: Dk. 24 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 33 Heliton (Göztepe)
KONYA
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