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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin Konya'daki toplantısına katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti, partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:54 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:12
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin Konya'daki toplantısına katıldı
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti, partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katıldı.

        Dervişoğlu, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nı (21. Konya Tarım Fuarı) gezdi, katılımcı firmalar ve çiftçilerle görüştü.

        Daha sonra İYİ Parti Konya İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katılan Dervişoğlu, Konya'nın hoşgörü ve samimiyetin başkenti olduğunu söyledi.

        Toplantıya katılan partililere teşekkür eden Dervişoğlu, "Konya'ya, bizdeki samimiyeti, yüreğimizdeki sevgiyi ve saygıyı görmezden gelmediği için teşekkür ediyorum. 'Konya bizi bağrına basacaktır.' diyordum, yanılmadım." dedi.

        Dervişoğlu, toplantıya katılmadan önce 21. Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret ettiğini, bir esnaf ziyareti yapıyormuşçasına insanların sorunlarıyla hemhal olabilme fırsatı yakaladığını belirtti.

        Vatandaşların düşünceleri ve sıkıntılarını kendisiyle paylaştığını anlatan Dervişoğlu, "Çıktığımız seyahatlerde, yaptığımız toplantılarda edindiğimiz bilgileri mutlak surette çözüme kavuşturan projelere çevirmemiz gerekiyor. Bu projelerin çözüm önerilerini ve uygulanması noktasında da yönetme kabiliyetimizi sergilememiz icap ediyor. Tarım alanında yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için söylenmesi icap eden ne varsa biz uyarı olarak bildirdik." diye konuştu.

        Bu kapsamda, İYİ Parti milletvekillerinin TBMM'de yüksek bir performans sergilediğini vurgulayan Dervişoğlu, "Diğer siyasi partiler, gelecek kurguları ve siyasi manevralarla meşgul ama İYİ Parti milletvekilleri, milletin dertleriyle ve o dertlerin çözümleriyle meşgul. İYİ Partinin milletvekilleri Türk milletinin gür sesidir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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