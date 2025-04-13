Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Bilim Merkezi'nde gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi'nde hafta sonu etkinliklerine gelen gençler ve ailelerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Bilim Merkezi'nde gençlerle buluşan Altay, buradaki konuşmasında, merkezin tüm Türkiye'de bilinen bir marka haline geldiğini belirtti.

Merkezde yıl boyunca çok sayıda bilimsel etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Altay, ziyaretçiler için kalıcı sergilerle birlikte geçici eğitim alanları da oluşturulduğunu belirterek, "Bu hafta temamız tarım. Bildiğiniz gibi Tarım Fuarı nedeniyle Konya'da bu hafta tarım önemli bir gündem oldu. Bu vesileyle Bilim Merkezi'ne gelen çocuklarımıza ve misafirlerimize tarımı sevdirecek etkinlikler düzenledik. Konya sadece kendisi için değil Türkiye'nin gıda güvenliği için üreten bir şehir. Üretimin nesilden nesile aktarılması için çocuklarımıza tarımı sevdirmekle ilgili etkinlikler yapıyoruz. Konya Bilim Merkezi bundan sonra da önemli etkinliklerle misafirlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek." ifadesini kullandı.