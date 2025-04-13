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        Konya'da Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:43 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:43
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        Konya'da Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 432 sporcu mücadele etti.

        4 gün süren müsabakaların son gününde yapılan çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları sonunda Türkiye şampiyonları belli oldu. Deniz Yıldızları Spor Kulübünün 17 yaş ve altı ile 24 yaş altı takımları, tüm şampiyonlukları kazandı. Derin Ege Spor Kulübü gümüş, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Spor Kulübü bronz madalya aldı.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonluk organizasyonuna desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya, Konya Valisi İbrahim Akın’a teşekkür ederek, "İnanç ve kültür tarihimizde, değerlerimizde önemli bir yeri olan Konya’da gerçekleştirdiğimiz şampiyona, 4 gün boyunca nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Katılımın bu kadar yoğun olması camiamız adına gerçekten son derece sevindirici bir tablo. Sualtı hokeyi, federasyonumuzun en güçlü branşları arasında yer almaktadır. Uluslararası yarışmaların sonuçlarını, kaderini belirleyen milli takımlara sahibiz. Konya’daki şampiyonluk müsabakalarında yüksek performans sergileyen sporcular milli takım aday kadromuzu da belirleyecek. Bu yıl da güçlü, şampiyonluk ve madalya hedefiyle yola çıkan milli takım kadroları oluşturacağız. Türkiye şampiyonu olan ve madalya alan takımlarımızı tebrik eder, müsabakalara katılan tüm takımlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Şampiyonluk müsabakaları sonrasında en iyi performans gösteren sporcular arasından seçilecek isimlerle milli takımlar kadrosu da belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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