Konya'da Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası sona erdi

Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 432 sporcu mücadele etti.

4 gün süren müsabakaların son gününde yapılan çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları sonunda Türkiye şampiyonları belli oldu. Deniz Yıldızları Spor Kulübünün 17 yaş ve altı ile 24 yaş altı takımları, tüm şampiyonlukları kazandı. Derin Ege Spor Kulübü gümüş, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Spor Kulübü bronz madalya aldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonluk organizasyonuna desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya, Konya Valisi İbrahim Akın’a teşekkür ederek, "İnanç ve kültür tarihimizde, değerlerimizde önemli bir yeri olan Konya’da gerçekleştirdiğimiz şampiyona, 4 gün boyunca nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Katılımın bu kadar yoğun olması camiamız adına gerçekten son derece sevindirici bir tablo. Sualtı hokeyi, federasyonumuzun en güçlü branşları arasında yer almaktadır. Uluslararası yarışmaların sonuçlarını, kaderini belirleyen milli takımlara sahibiz. Konya’daki şampiyonluk müsabakalarında yüksek performans sergileyen sporcular milli takım aday kadromuzu da belirleyecek. Bu yıl da güçlü, şampiyonluk ve madalya hedefiyle yola çıkan milli takım kadroları oluşturacağız. Türkiye şampiyonu olan ve madalya alan takımlarımızı tebrik eder, müsabakalara katılan tüm takımlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.