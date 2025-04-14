Kuveyt Türk 110 bini aşkın çiftçi müşterisiyle tarım sektörüne katkı sağlıyor

MELİKE KESKİN - Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, tarım sektöründe 110 binden fazla çiftçi müşteriyle çalıştıklarını, 600'e yakın firmayla işbirliği halinde olduklarını söyledi.

Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 8-12 Nisan'da gerçekleştirilen 21. Konya Tarım Fuarı'nda çiftçilere, tarım sektörüne özel ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Kuveyt Türk, mobil hizmetler, firma işbirlikleri, Tohum Kart alımı, finansal kiralama gibi tarım sektörüne yönelik ürün ve hizmetlerini fuarın ziyaretçileriyle paylaştı.

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, fuarda AA muhabirine, Kuveyt Türk'ün tarım sektörüne büyük önem verdiğini söyledi.

Verimli ve kullanışlı hizmetlerle çiftçiyi memnun etmeye devam etmek istediklerini vurgulayan Delipoyraz, "Bizim şu anda tarım sektöründeki toplam müşteri sayımız, çiftçi sayımız 110 binin üzerinde. Yaklaşık 600 firmayla da işbirliklerimiz var. DBS (Doğrudan borçlandırma sistemi) işbirlikleri, Tohum Kart işbirlikleri, ödeme tahsilat çözümleri işbirlikleri, Leasing (Finansal kiralama) işbirlikleri gibi birçok işbirliğimiz var. Bu fuarda yaklaşık 50 firmayla, 'roll up'larımızın (bayrak, flama) olduğu, müşterilerimizin ihtiyaçlarını orada anında görecek şekilde hazırlığımızın olduğu 50 firmayla işbirliğimiz var. Burada yaklaşık 130 firma da bizim normal müşterimiz." ifadesini kullandı.

- "Uzaktan çok rahatlıkla hesap açıyoruz" Delipoyraz, temel yaklaşımlarının müşterilere 7/24 çözüm üretmek olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bütün finansal hizmetleri, sigortasından Leasingine, DBS'sine, post tahsilat çözümlerine, Tohum Kart'a kadar her bir işi dijitalden başlayıp dijitalden bitirecek şekilde planlamamız var. Geçen sene açılan 5 bin hesabı dijitalden açtık. Uzaktan tüzel sektöre yönelik hesap açılışları yeni başladı. Her geçen gün üzerine koyarak gidiyoruz. Bu fuarda da hemen etkisini görmeye başladık. Uzaktan çok rahatlıkla hesap açıyoruz ve uzaktan limit tahsisi yapabiliyoruz. 2024 yılında açtığımız çiftçi hesaplarının üçte birini dijitalden açtık." - Dijitalleşmeyle çiftçinin hayatı kolaylaştırılıyor Daha fazla dijitalleşmenin çiftçinin de hayatını kolaylaştıracağına değinen Delipoyraz, "Çiftçi dijitalleşmeye alışıyor. Bize olan başvuru sayılarından anlıyoruz. Bu bir ekosistem aslında. Mesela şurada bir zirai ilaç satıcısı var. Zirai ilaç satıcısı bazen yardımcı oluyor, 'Şu QR kodu okutursan, Kuveyt Türk'ten hemen hesap açıp limit tahsisi yapabilirsiniz' diyor. Benim olmadığım bir noktada, çok rahatlıkla o hesap dijitalden açılabiliyor, limit tahsis edilebiliyor, sanal kart üretilebiliyor ve o zirai ilaç satıcısı benim Tohum Kart'ımla çok rahatlıkla satış yapabiliyor. Çiftçi de hasada uygun, ödeme takvimine uygun şekilde borçlanabiliyor." değerlendirmesini yaptı.