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        Bisiklet tutkunu Yunan çift, Beyşehir'de mola verdi

        Bisikletleriyle Yunanistan'dan Japonya'ya gitmek üzere yola çıkan Yunan çift, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:41
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        Bisiklet tutkunu Yunan çift, Beyşehir'de mola verdi
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        Bisikletleriyle Yunanistan'dan Japonya'ya gitmek üzere yola çıkan Yunan çift, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

        Bisiklet Evi'nin konuğu olan, yemek ve konaklama ihtiyaçları karşılanan Alexandros Eleftheriou ve Vasiliki Bletsaki çifti, ilçeye hayran kaldıklarını söyledi.

        Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Yunan çifti Beyşehir'de misafir etmekten dolayı mutluluk yaşadıklarını belirtti.

        Büyükkafalı, "Bisikletleri ile Yunanistan'dan Japonya'ya gitmek üzere yola çıkan yabancı dostlarımızı Beyşehir Bisiklet Evimizde konuk ettik." dedi.

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