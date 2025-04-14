Bisiklet tutkunu Yunan çift, Beyşehir'de mola verdi

Büyükkafalı, "Bisikletleri ile Yunanistan'dan Japonya'ya gitmek üzere yola çıkan yabancı dostlarımızı Beyşehir Bisiklet Evimizde konuk ettik." dedi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Yunan çifti Beyşehir'de misafir etmekten dolayı mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Bisiklet Evi'nin konuğu olan, yemek ve konaklama ihtiyaçları karşılanan Alexandros Eleftheriou ve Vasiliki Bletsaki çifti, ilçeye hayran kaldıklarını söyledi.

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