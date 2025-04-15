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        Konya'da otomobilin öğrenci servisine çarpmasıyla 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin öğrenci servisine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:40 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:40
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        Konya'da otomobilin öğrenci servisine çarpmasıyla 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin öğrenci servisine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mehmet Başlar idaresindeki 34 CLE 537 plakalı otomobil, Değirmenköy Mahallesi yakınlarında Hicri Karanlık yönetimindeki 42 GAU 76 plakalı öğrenci servisine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki Fatma Başpınar (55), Ömer Başpınar (55) ve Halime Başlar (53) yaralandı.

        Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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