Konya Valisi Akın, Halkapınar'ı ziyaret etti
Konya Valisi İbrahim Akın, Halkapınar'ı ilçesini ziyaret etti.
Konya Valisi İbrahim Akın, Halkapınar'ı ilçesini ziyaret etti.
Kaymakam Esra Kodaz Köse'yi ziyaret eden Akın, kurum amirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Ardından muhtarlarla görüşen Akın, esnaf ziyareti gerçekleştirdi, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar'ı makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Akın, son olarak İvriz Mahallesindeki İvriz Kaya Anıtı ve İvriz su kaynağında incelemelerde bulundu.
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