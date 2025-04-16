Konya'da 4 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Konya'da 4 katlı apartmanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Konya'da 4 katlı apartmanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Dursun Fakıh Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.