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        Konya'da otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

        Konya'nın Karatay ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:49 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:56
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        Konya'da otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

        Muhammet K. (18) idaresindeki 42 AZY 760 plakalı otomobil, Karakayış Caddesi'nde okuldan evlerine dönen K.T.K. (13) ile F.Ö'ye (13) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri K.T.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan F.Ö. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Muhammet K. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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