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        Beyşehir'de sergi ve kermes açılışı

        Beyşehir ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından sergi ve kermes açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:23 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:36
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        Beyşehir'de sergi ve kermes açılışı
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        Beyşehir ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından sergi ve kermes açılışı gerçekleştirildi.

        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, açılışta, ADEM'lerin dezavantajlı hale gelmiş kesimler için kurulduğunu söyledi.

        Merkezlerin devlet millet kaynaşmasının sağlanması, vatandaşların aile bütünlüğünü tehdit eden unsurlardan korunması, mille manevi değerler ile toplumun değer yargılarının muhafaza edilmesi amacıyla kurulduğunu belirten Akpınar, mesleki ve kişisel yönden gelişim sağlayan, toplumsal entegrasyonların sağlanması amacıyla faaliyet gösteren merkezler olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından kurs eğitmenleri ile kursiyerlere belgeleri verildi.

        Program, Akpınar ve beraberindekilerin sergi ve kermesi gezmesinin ardından sona erdi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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