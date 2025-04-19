Polis Akademisi Bandosu Konya'da konser verdi
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando Muzikaları Armoni Şube Müdürlüğü tarafından Konya'da konser gerçekleştirildi.
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando Muzikaları Armoni Şube Müdürlüğü tarafından Konya'da konser gerçekleştirildi.
Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla verilen konser, beğeni topladı.
Sanatçılar program kapsamında çeşitli şarkıların yanı sıra türküler, kaşık oyunları, halk oyunları ve gösteriler de sundu.
Konsere, Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve davetliler katıldı.
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