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        Hastanede doktor, yeşil sahalarda hakem olarak görev yapıyor

        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da aile hekimi olarak çalışan Raşit Yorgancılar, üniversite yıllarında başladığı futbol hakemliğinde 18 yıldır yeşil sahalarda düdük çalıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:00
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        Hastanede doktor, yeşil sahalarda hakem olarak görev yapıyor
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da aile hekimi olarak çalışan Raşit Yorgancılar, üniversite yıllarında başladığı futbol hakemliğinde 18 yıldır yeşil sahalarda düdük çalıyor.

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Raşit Yorgancılar, AA muhabirine, futbol sevgisinin amatör kümede oynayan babasından geçtiğini anlattı.

        Bir süre kendisinin de amatör kümede top koşturduğunu, tıp fakültesini kazandıktan sonra aktif olarak futbol oynayamadığını dile getiren Yorgancılar, "Babamdan gelen futbol sevgisi üniversitede öğrenciyken de çok fazlaydı. O dönemde bir hakemlik kursu açılmıştı. Bunu medyada görünce başvurdum. 2006'da hakemlik kursuna başladım. 2007'de yeşil sahalarda hakem olarak görev almaya başladım. Hakemliğe başladığımda tıp fakültesinde üçüncü sınıf öğrencisiydim." diye konuştu.

        İlk olarak ilde aday hakem olarak başladığı serüvende il hakemliği ve ulusal hakemlik yaptığını dile getiren Yorgancılar, üst klasman hakemliği yaptığını, 1. Lig ve Süper Lig'de görev aldığını söyledi.

        - "Yoğun bir tempo oluyor"

        Yorgancılar, doktorluğun da hakemliğin de disiplin istediğini vurgulayarak, "Benim için zor olmuyor. İl Sağlık Müdürü'müz, Halk Sağlığı Müdürü'müz ve İlçe Sağlık Müdürü'müz bana yardımcı oluyor. Hakemlikle ilgili görev geldiğinde sürekli seyahat halindeyim. İki çocuğum var. Ev, doktorluk ve hakemliği bir arada yürütüyorum. Yoğun bir tempo oluyor ama sporu sevdiğim için bu yoğun temponun üstesinden geliyorum." ifadelerini kullandı.

        Tıp fakültesi öğrencisiyken kafa travması sonrasında çenesi kilitlenen bir oyuncuya müdahale ettiğini anlatan Yorgancılar, 2024-2025 sezonunda Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor ile oynanan maçın 60. dakikasında yüzüne çarpan top nedeniyle yere yığılan ve dilinin boğazına kaçması sonucu kısa süreli baygınlık geçiren Erzurumspor FK'nin stoperi Gökhan Akkan'a müdahale ettiğini hatırlattı.

        Yorgancılar, haftalık antrenman yaptığını, müsabakalardan bir gün önce de karşılaşmanın oynanacağı şehirde bulunması gerektiğini, günlerinin yoğun bir tempoda geçtiğini dile getirdi.

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