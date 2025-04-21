Hastanede doktor, yeşil sahalarda hakem olarak görev yapıyor

ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da aile hekimi olarak çalışan Raşit Yorgancılar, üniversite yıllarında başladığı futbol hakemliğinde 18 yıldır yeşil sahalarda düdük çalıyor.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Raşit Yorgancılar, AA muhabirine, futbol sevgisinin amatör kümede oynayan babasından geçtiğini anlattı.

Bir süre kendisinin de amatör kümede top koşturduğunu, tıp fakültesini kazandıktan sonra aktif olarak futbol oynayamadığını dile getiren Yorgancılar, "Babamdan gelen futbol sevgisi üniversitede öğrenciyken de çok fazlaydı. O dönemde bir hakemlik kursu açılmıştı. Bunu medyada görünce başvurdum. 2006'da hakemlik kursuna başladım. 2007'de yeşil sahalarda hakem olarak görev almaya başladım. Hakemliğe başladığımda tıp fakültesinde üçüncü sınıf öğrencisiydim." diye konuştu.

İlk olarak ilde aday hakem olarak başladığı serüvende il hakemliği ve ulusal hakemlik yaptığını dile getiren Yorgancılar, üst klasman hakemliği yaptığını, 1. Lig ve Süper Lig'de görev aldığını söyledi.