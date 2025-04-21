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        Konya'da Anadolu Mektebi Mavera Okumaları Rasim Özdenören etkinliği düzenlendi

        Konya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Meram Belediyesi ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle "Anadolu Mektebi Mavera Okumaları Rasim Özdenören Konya Bölge Programı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:51
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        Konya'da Anadolu Mektebi Mavera Okumaları Rasim Özdenören etkinliği düzenlendi
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        Konya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Meram Belediyesi ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle "Anadolu Mektebi Mavera Okumaları Rasim Özdenören Konya Bölge Programı" etkinliği düzenlendi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda, medeniyetler için sözün, düşüncenin kıvılcımı olduğunu söyledi.

        Düşüncenin bir milleti ayağa kaldıran, ruhun kendisi olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

        "Merhum Rasim Özdenören, tam da bu toprağın sesini duyan ve özünü söze dönüştüren büyük bir düşünce ve edebiyat insanıydı. Gül yetiştiren olarak derken, aslında bir gençlik idealinden söz ediyordu. İnançla yürüyen her genç onun için bir güldü. Fikri ve manevi bir derinliği temsil eden mavera sözünün seçilmiş olması da her birimizi memnun etmiştir. Zira bizim medeniyetimiz, sadece topraklar üzerinde değil, fikirde, sanatta, edebiyatta da bir mavera yürüyüşüyle yükselmiştir. İşte bu gün gençlerimizin Rasim Özdenören üzerinden bu yürüyüşe katılması köklere doğru bir yolculuğa dönüşmektedir. Görünenin arkasındaki hakikati arayan gençlerimiz okuyan, okudukları olayların ardındaki anlamı sezen bir ufka sahipler. Bilimde keşfe, sanatta ilhama, edebiyatta derinliğe yürüyen gençlerimizin ülkemizin geleceğini inşa ile birlikte ihya etmeye de aday olduklarına canı gönülden inanıyorum."

        Meram Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da hayatta her daim iyi insan olunması gerektiğini vurgulayarak, "Asıl olan hayatta kalabilmek değil, insan olabilmek" dedi.

        Etkinliğe, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Konya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Altuntaş, AK Parti Konya eski Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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