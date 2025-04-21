Fransız bisiklet tutkunu çift, Beyşehir'de mola verdi

Çifte rehberlik yapan Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, çifti ilçede misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "​​​​​​​Jubie Renavo ve Antoine Ardikon çifti dünya turu esnasında yeni insanlar ve yeni kültürler tanımak için bu turu gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk." dedi.

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