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        Fransız bisiklet tutkunu çift, Beyşehir'de mola verdi

        Fransa'dan bisikletleriyle tura çıkan bisiklet tutkunu çift, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:54 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:54
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        Fransız bisiklet tutkunu çift, Beyşehir'de mola verdi
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        Fransa'dan bisikletleriyle tura çıkan bisiklet tutkunu çift, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

        Fransa'dan tura çıkan Jubie Renavo ve Antoine Ardikon çifti, pedal çevirerek Çin'e ulaşmayı hedefliyor.

        Kilometrelerce pedal çevirdikten sonra Beyşehir'e ulaşan bisiklet tutkunu çift, Beyşehir'de Beyşehir Bisikletevi'nin konuğu oldu.

        Çifte rehberlik yapan Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, çifti ilçede misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "​​​​​​​Jubie Renavo ve Antoine Ardikon çifti dünya turu esnasında yeni insanlar ve yeni kültürler tanımak için bu turu gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk." dedi.

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