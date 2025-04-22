Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic (Dk. 46 Prib), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 60 Aleksic), Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Melih Bostan), Kramer (Dk. 72 Umut Nayir)
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 83 Metehan Baltacı), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 58 Cuesta), Jakobs, Torreira, Lemina (Dk. 59 Berkan Kutlu), Frankowski, Mertens, Yunus Akgün (Dk. 58 Ahmed Kutucu), Osimhen (Dk. 72 Yusuf Demir)
Goller: Dk. 25 Osimhen, Dk. 41 Torreira, Dk. 47 ve 54 Sallai, Dk. 90+1 Yusuf Demir (Galatasaray), Dk. 53 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Sanchez, Dk. 67 Torriera (Galatasaray) Dk. 54 Deniz Ertaş, Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
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