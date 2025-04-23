Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Buruk, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesi rahatsızlık geçirerek maça başlayamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Buruk, istedikleri oyunu ortaya koyduklarını ifade etti.

Buruk, son haftalarda yükselen takım performansını sürdürmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Galatasaray'ın müzesine bir kupa daha kazandırma şansımız olur." dedi.

- "Bugün bizim için önemli, değerli bir galibiyet aldık"

Karşılaşmada rakibin oyun olarak neler yapabileceklerini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını anlatan Buruk, "Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun ve galibiyet oldu. Çok üstün bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla gol pozisyonu girdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarının belli bölümlerinde rakibimize verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunlar da normal ama yine çok net gol pozisyonlarına girdik. Bugün bizim için önemli, değerli bir galibiyet aldık." diye konuştu.