Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol atan Sallai finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Sallai, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

İyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Sallai, "Daha önemlisi takımın galip gelmesiydi. Hedefimiz finale gitmekti, bunu da başardık. Şimdi de yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Sallai, sağ bekte, sol bekte veya kanatta hiç fark etmeden oynadığını, önemli olanın formayı giymek olduğunu aktardı.

Her zaman yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu anlatan Sallai, "Bugün kanatta oynadım ve takıma iki golle katkı sağladım. Hocamız önümüzdeki maçlarda ne düşünürse ben hazırım. Hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var, ona odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.