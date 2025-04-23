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        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol atan Sallai finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 00:10 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:10
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        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol atan Sallai finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Sallai, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

        İyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Sallai, "Daha önemlisi takımın galip gelmesiydi. Hedefimiz finale gitmekti, bunu da başardık. Şimdi de yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

        Sallai, sağ bekte, sol bekte veya kanatta hiç fark etmeden oynadığını, önemli olanın formayı giymek olduğunu aktardı.

        Her zaman yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu anlatan Sallai, "Bugün kanatta oynadım ve takıma iki golle katkı sağladım. Hocamız önümüzdeki maçlarda ne düşünürse ben hazırım. Hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var, ona odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        - Yunus Akgün "dalya" dedi

        Galatasaray formasıyla 100. maçını çıkan Yunus Akgün ise çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

        Galatasaray'ın altyapısından yetiştiğini anımsatan Akgün, "Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum, finalle kaldık. Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımız da büyük bir yükselme var. Bu da bize keyif ve moral veriyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Her maç bizim için final, böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yunus Akgün, hedefinin Adana Demirspor takımındaki performansının üzerine çıkmak olduğunu belirtti.

        Sakatlığı hakkında da konuşan Yunus, "Şu anda çok daha iyi durumdayım. İlk başlarda ağrımı daha çok hissediyordum, ama şu anda daha iyiye gidiyor. Toparlıyorum ve fiziksel olarak da daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim." dedi.

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