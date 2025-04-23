Konya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Konya'da, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunuldu.

- Aksaray

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen tören İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Aksaray Valiliği makam koltuğuna Laleli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zehra Canlıer oturdu.

Kutlamalar, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen programla devam etti.

Burada öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli akrobasi gösterileri sundu. Akıncı Filo, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Programa, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ile protokol üyeleri ve çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı. - Karaman Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kemal Kaynaş Stadyumu'nda devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu. Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, protokol üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı. - Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, konuşma yaptı. Öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve müzikal gösteriler sundu.