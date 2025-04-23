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        Konya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:44
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        Konya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Konya'da, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunuldu.

        - Aksaray

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen tören İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ardından Aksaray Valiliği makam koltuğuna Laleli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zehra Canlıer oturdu.

        Kutlamalar, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen programla devam etti.

        Burada öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli akrobasi gösterileri sundu. Akıncı Filo, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Programa, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ile protokol üyeleri ve çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı.

        - Karaman

        Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kemal Kaynaş Stadyumu'nda devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

        Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, protokol üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, konuşma yaptı.

        Öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve müzikal gösteriler sundu.

        Programa, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile eşi Selim Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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