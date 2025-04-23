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        İstanbul'daki depremlerin ardından Konya'dan mobil destek araçları gönderildi

        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara, Konya Büyükşehir Belediyesince mobil destek araçları gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:37
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        İstanbul'daki depremlerin ardından Konya'dan mobil destek araçları gönderildi
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        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara, Konya Büyükşehir Belediyesince mobil destek araçları gönderildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İstanbullulara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Paylaşımında, İstanbul için Kızılay ve ilgili kurumlarla iletişim halinde olduklarını aktaran Altay, "Depremler sonrası sokakta olan vatandaşlarımız için istenen mobil mutfak, mobil fırın, çamaşırhane, yatakhane ve mobil duş araçlarımız yola çıktı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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