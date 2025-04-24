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        Konya'da minibüsün çarptığı bisikletli çocuk öldü

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:38
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        Konya'da minibüsün çarptığı bisikletli çocuk öldü
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

        M.F.U. yönetimindeki 42 AYB 698 plakalı minibüs, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bisikletli M.M.Ç'ye (13) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi morga kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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