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        Konya'da eski eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Konya'da boşandığı eşini bıçakla öldüren tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:41
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        Konya'da eski eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Konya'da boşandığı eşini bıçakla öldüren tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

        Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Fatih U. (28) ile maktul Bahriye Kalaycı'nın (24) evlendikten sonra aralarında şiddetli geçimsizlik başladığına, 3 yıl evli kaldıktan sonra da boşandıklarına yer verildi.

        İddianamede, haftanın belli günlerinde çocuğunu görmeye giden sanığın, maktulle tekrar barışıp yeniden evlilik kararı aldığı, ancak ayrı kaldıkları sürede maktulün kendisini aldattığına dair kuşkularının bulunduğu belirtildi.

        Bu nedenle maktulle sanığın küslüklerinin devam ettiği aktarılan iddianamede, sanık Fatih U'nun olay günü eski eşini bıçakladığı kaydedildi.

        Elde edilen bulgular ve deliller çerçevesinde sanığın önceden tasarlama gayesiyle suç eşyalarını yanına aldığı vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

        "Büyük bir soğukkanlılıkla, maktulün vücudunda 11'i öldürücü nitelikte toplam 55 adet kesici delici alet yaralanmasına sebebiyet verir şekilde tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği, ayrıca emsal yüksek yargı kararları da nazara alındığında aralarında evlilik bağı ve dolayısıyla sadakat yükümlülüğü kalmayan ve dosyadaki mevcut delillere göre de sözde kendisini boşandıktan sonra aldatan maktul eşini defalarca affedip bir araya gelen şüpheli yönüyle haksız tahrik hükümlerinin de yasal şartlarının gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştır."

        İddianamede, Fatih U'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi.

        Fatih U. 2 Kasım 2024'te eski eşi Bahriye Kalaycı'yı merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde kendisine ait tarlada bıçakla öldürdükten sonra tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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