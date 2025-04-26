Beyşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı.
Anıt alanında toplanan katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yürüyüşe geçti.
Katılımcılar, Antalya Caddesi'nden Orman Kavşağı'na kadar yürüdü.
Kalabalık, "Zulme karşı omuz omuza","Gazze için ayağa kalk" sloganı attı.
Program, İlçe Müftüsü Enes Aktaş'ın Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için yaptığı duayla sona erdi.
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