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        Konya'da göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:31
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        Konya'da göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Harekete geçen ekipler, durdurulan araçta yabancı uyruklu 2 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen göçmen kaçakçısının çok sayıda suç kaydının bulunduğu, düzensiz göçmenlerden birinin de kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hükümlü cezaevine gönderilirken, yaşı küçük diğer düzensiz göçmen Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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