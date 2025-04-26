Konya Valiliği, Cihanbeyli'deki depremde olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde olumsuz yaşanmadığı belirtildi.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde olumsuz yaşanmadığı belirtildi.
Valiliğin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Günyüzü Mahallesi'nde meydana gelen depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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