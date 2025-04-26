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        Teknolojiyle donatılan "Kıraç" kriminal incelemeyi hızlandırıyor

        SAVAŞ GÜLER - Konya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki laboratuvar gibi kullanılan yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç", suçun aydınlatılması ve faillerin ortaya çıkarılmasında kolaylık sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:38
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        Teknolojiyle donatılan "Kıraç" kriminal incelemeyi hızlandırıyor
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        SAVAŞ GÜLER - Konya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki laboratuvar gibi kullanılan yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç", suçun aydınlatılması ve faillerin ortaya çıkarılmasında kolaylık sağlıyor.

        Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde son teknolojiyle hazırlanan araç, yaklaşık üç yıldır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor.

        Olayların araştırılması, açığa çıkarılması ve faillerin bulunması noktasında etkin şekilde kullanılan araç, teknolojik yenilikler barındırmasıyla ekiplerin işini kolaylaştırıyor.

        Çeşitli devir hızlarında, dolu kapasiteyle yüzde 30 eğime tırmanabilen araçta, otomatik parmak izi sistemi, 360 derece kamera ve gerektiğinde personelin olay yerinde barınmasına imkan sağlayan ekipmanlar bulunuyor.

        - "Olayı, olay yerinde çözen araç"

        Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Gökmen, AA muhabirine, aracın her türlü iklim şartlarında, olay yeri inceleme polisine kesintisiz çalışma olanağı sunduğunu söyledi.

        Aracın mobil bir şube gibi çalıştığını belirten Gökmen, "Kıraç, özellikle depremler, afetler ve toplumsal büyük olaylarda kullanılmak için geliştirildi. Olayı, olay yerinde çözen bir araç. Bu aracın polise en önemli katkısı, kriminal süreci hızlandırması." dedi.

        Gökmen, olay yerinde elde edilen bulgu ve delilleri, şubeye gitmeden araç içinde çözümleyebildiklerini dile getirdi.

        Şubede gerçekleştirilen analiz ve incelemelerin araçta da yapılabildiğine dikkati çeken Gökmen, şöyle konuştu:

        "Olay çözümlendikten sonra olay yerinde gerekli çalışma yapılıyor. Olayla ilgili herhangi bir bulgu varsa bu araçta incelemeye alınıyor ve tespit edilip sisteme aktarılıyor. Araçta işimizi kolaylaştıracak birçok donanım mevcut. Örneğin 360 derece kamerasıyla olay yeri görüntülerini anlık olarak alıp delillerin yer tespitini çok hızlı şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda büyük olaylarda zaman kaybetmek istemiyorsak, içinde konaklamamızı sağlayacak tüm ekipmanlar da mevcut. Bir nevi barınmayı da sağlıyor."

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