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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de demir yollarında ciddi yatırım, iyileştirme ve yenileme gibi kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini belirterek, son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:08
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de demir yollarında ciddi yatırım, iyileştirme ve yenileme gibi kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini belirterek, son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

        Uraloğlu, Karaman Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın Ereğli ilçesindeki şantiye programında, yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini ifade etti.

        Projenin stratejik özelliğine işaret eden Uraloğlu, demir yollarının güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşuyla ulaşımın vazgeçilmezi olduğunu dile getirdi.

        Uraloğlu, demir yollarının Türkiye'nin uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik öneminin büyük olduğuna dikkati çekti.

        - Son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolarlık yatırım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarını, 2002'den itibaren gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldıklarını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni atılım başlattık. Demir yolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni anlayışla ele aldık.

        Projelerimizle sadece doğu-batı değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını, ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık ve çalışmalarımızı buna göre üretiyoruz. Ülkemizde demir yollarında ciddi yatırım, iyileştirme ve yenileme gibi kalkınma hamlelerini hayata geçirdik. Son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik."

        - Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda 4 milyon yolcu taşındı

        Bakan Uraloğlu, uluslararası demir yolu koridorunu oluşturduklarını, ülkeyi yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdıklarını söyledi.

        Yüksek hızlı tren işletmesinde son olarak Ankara-Sivas hattında hizmet verildiğine değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesi arasında hızlı tren bağlantısı kuran Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'mızı 2022'de hizmete açmıştık. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 4 milyon yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunduk. Şimdi bu hattın devamı olan 135 kilometre uzunluğundaki Karaman-Ulukışla hattımızı saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Karaman Ulukışla Hızlı Tren Hattı, sadece bölgesel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük dönüşümün kapısını aralayacaktır."

        Uraloğlu, bu hatta 5 istasyon, 2 tünel, 52 alt ve üst geçit, 15 köprü, 147 menfezi inşa ettiklerini bildirdi.

        - Karaman-Ulukışla arası 50 dakikaya düşecek

        Hattın yük potansiyelinin yıllık 33,48 milyon ton, yolcu taşımacılığında ise 2,73 milyon olacağı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Projemizin tamamlanmasıyla Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi 145 dakikadan sadece 50 dakikaya düşecek. Böylece ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde hızlı tren ağını güçlendiriyoruz. Marmara, İç Anadolu, Ege ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da böylece sağlamış olacağız. Hattımızın devamında Ulukışla-Yenice arasında şimdilik mevcut hatla yakın gelecekte de inşa edeceğimiz hızlı tren hattıyla başta Mersin olmak üzere Adana, Osmaniye, Gaziantep'teki üretim ve lojistik merkezlere ulaşmış olacağız.

        Bu merkezlerin Anadolu ile bağlantısının hızlı ve güvenli şekilde sağlanması, bu hattın bölgesel ve ulusal ekonomiye katkısını daha da arttıracak. Hattımızın tamamlanmasıyla Mersin'den hareket eden bir hızlı tren Karaman, Konya ve Ankara üzerinden İstanbul'a ya da Afyonkarahisar üzerinden bittiğinde İzmir'e inşallah ulaşacak."

        Uraloğlu, Karaman-Ulukışla projesinde alt ve üst yapı işlerinde yaklaşık yüzde 92'lik fiziki ilerleme sağlandığını, 2027'nin ilk aylarında burayı işletmeye açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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