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        Hüyük'te Tarım ve Gençlik Kampı devam ediyor

        Konya'nın Hüyük ilçesinde devam eden Tarım ve Gençlik Kampında Kaymakam Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:34
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        Hüyük'te Tarım ve Gençlik Kampı devam ediyor
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde devam eden Tarım ve Gençlik Kampında Kaymakam Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer gençlerle bir araya geldi.

        Evsen ve Sefer gençleri ziyaret ederek bir süre sohbet etti, kampta Hüyük Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Orhan Yiğit'in seslendirdiği türküleri dinledi.

        Kamp Müdürü Yusuf Taş, gazetecilere, Evsen ve Sefer'e katılımlarından dolayı teşekkür ederek, gençlerin tecrübe paylaşımından yararlandığını söyledi.

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