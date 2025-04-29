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        Konya'da sanayide 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yargılama başladı

        Konya'da sanayide çıkan kavgada Nasıf Berat Adıkuzel'in tüfekle öldürülmesine ilişkin 3 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:13 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:13
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        Konya'da sanayide 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yargılama başladı
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        Konya'da sanayide çıkan kavgada Nasıf Berat Adıkuzel'in tüfekle öldürülmesine ilişkin 3 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

        Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İsmail Ö, Şevki K, Cemil K. ile taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

        Duruşmada söz verilen sanık Cemil K. maktul ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı bir anlaşmazlık yaşandığını ama niyetinin barışmak olduğunu iddia etti.

        Olay gününü anlatan Cemil K, "O gün Akyokuş'a gidip, orada vakit geçirmek için arkadaşım beni aradı. Biz arkadaşlarımla oradayken Nasıf'ın arkadaşı Osman beni arayıp konum istedi ve 'Seni öldüreceğim.' dedi. Ben de İsmail Ö'ye 'Gel biz gidelim.' dedim. Eve gidip tüfek aldım. Olay yerinde Nasıf üzerime gelince ben de korkutmak için birkaç el ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu." ifadesini kullandı.

        Tutuklu sanıklar İsmail Ö. ve Şevki K. ise olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

        Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde 23 Ekim 2024'te gece saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Cemil K, Nasıf Berat Adıkuzel'i tüfekle öldürmüştü.

        Olayla ilgili Cemil K, İsmail Ö. ve Şevki K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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