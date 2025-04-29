Konya'da sanayide 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yargılama başladı

Konya'da sanayide çıkan kavgada Nasıf Berat Adıkuzel'in tüfekle öldürülmesine ilişkin 3 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İsmail Ö, Şevki K, Cemil K. ile taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Cemil K. maktul ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı bir anlaşmazlık yaşandığını ama niyetinin barışmak olduğunu iddia etti.

Olay gününü anlatan Cemil K, "O gün Akyokuş'a gidip, orada vakit geçirmek için arkadaşım beni aradı. Biz arkadaşlarımla oradayken Nasıf'ın arkadaşı Osman beni arayıp konum istedi ve 'Seni öldüreceğim.' dedi. Ben de İsmail Ö'ye 'Gel biz gidelim.' dedim. Eve gidip tüfek aldım. Olay yerinde Nasıf üzerime gelince ben de korkutmak için birkaç el ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanıklar İsmail Ö. ve Şevki K. ise olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek tahliyelerini ve beraatlarını istedi.