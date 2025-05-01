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        Konya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:54
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        Konya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
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        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Konya'da sendika ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya geldi.

        Alanda toplananlar, bayraklar, pankartlar ve dövizlerle Alaaddin Bulvarı'nda sloganlar eşliğinde yürüdü.

        Kılıçarslan Meydanı'nda devam eden etkinliğe, çok sayıda kişi katıldı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Tren Garı önünde buluştu.

        Katılımcılar, ellerinde bayraklar, pankartlar ve dövizlerle Ordu Bulvarı, Yeşilyol ve Kurtuluş Caddesi'nde sloganlar eşliğinde yürüdü.

        Zafer Meydanı'nda devam eden etkinlik, konuşmaların ardından sona erdi.

        - Aksaray

        Aksaray'da çeşitli sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve işçilerin katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

        Konuşmaların ardından etkinlik tamamlandı.

        - Karaman

        Karaman Lisesi önünde toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, 1. İstasyon Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

        Meydanda basın bildirisi okunmasının ardından kutlamaya katılanlar müzik eşliğinde halay çekti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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