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        Konya Valiliğinden "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama:

        Konya Valiliği, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 23:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:54
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        Konya Valiliğinden "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama:
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        Konya Valiliği, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M.K. ve B.D'nin "kurusıkı" diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiğinin öğrenildiği belirtildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların kurusıkı tabancayla kısa sürede yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şüpheli M.K. emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin CHP'ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş, olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahısların, iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapılmış, suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 2 Mayıs günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır."

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