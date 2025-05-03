Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

        Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocuklara dikkati çekmek için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocuklara dikkati çekmek için bir araya geldi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen protesto gösterisinde vatandaşlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla Kayalıpark'ta toplandı.

        Konya İHH Kadın Kolları Başkanı Erengül Karabağ, yaptığı açıklamada, insani yardımların engellendiği Gazze'de 2 milyondan fazla insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Bunun insanlık suçu olduğunu anlatan Erengül, "Bu aşamada bize düşen görev, direncimizi diri tutup, yapılan zulme karşı birlikte hareket etmektir. Gazze'nin ilhakı söz konusu olamaz. Gazze halkı yalnız değildir." dedi.

        Erengül, bütün bu acılara kulaklarını tıkamış, sırtını dönmüş milyonlarca insanın olduğunu belirtti.

        Herkesin bu sorumlulukta üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Erengül, "Bu zalimlere karşı kimse sessiz kalmamalı. Gazze'de ölen masum bedenlerin dili olabilmek için, kelimeler susarken vicdanlar konuşsun diye buradayız. Gazze kazanana kadar bu mücadeleye sırt dönmeyeceğiz. Gazze'nin yiğit analarına, umutlu çocuklarına ve şehitlerine selam olsun." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Gazze'de ölen çocuk ve bebekleri sembolize eden "kefene sarılı cenazeler" parka bırakıldı.

        Program, şiir dinletisi ve yapılan duanın ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de Trafik Master Planı toplantısı gerçekleştirildi
        Seydişehir'de Trafik Master Planı toplantısı gerçekleştirildi
        Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri'den "direniş" vurgusu:
        Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri'den "direniş" vurgusu:
        Konya'da "CHP aracına kurusıkı silahla saldırı yapıldığı" iddiasına yönelik...
        Konya'da "CHP aracına kurusıkı silahla saldırı yapıldığı" iddiasına yönelik...
        CHP aracı geçerken silahla havaya ateş eden 2 kişi tutuklandı
        CHP aracı geçerken silahla havaya ateş eden 2 kişi tutuklandı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'da basın toplantısı düzenledi...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'da basın toplantısı düzenledi...
        Konya merkezli terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı