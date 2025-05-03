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        Konya'da bir zanlı, 4 aracı kundakladığı iddiasıyla tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 aracı kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:19
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        Konya'da bir zanlı, 4 aracı kundakladığı iddiasıyla tutuklandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 aracı kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Hamam Sokak, Çavuşlu Sokak, Uğurlu Cami yanı ve Eczacı Sami Caddesi'ndeki 4 aracın yakılmasıyla ilgili polislerce çalışma başlatıldı.

        Yangınları çıkardığı tespit edilen Y.A.E. (26) gözaltına alındı.

        Zanlının, psikiyatrik rahatsızlığına ilişkin sağlık raporunun bulunduğu, olayları araç camlarını kırarak içlerine kolonya döküp ateşe vermek suretiyle gerçekleştirdiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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