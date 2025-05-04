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        Akşehir'de "Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Türkiye Birinciliği" yarışmaları yapıldı

        Akşehir ilçesinde "Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Türkiye Birinciliği" yarışmalarında düzenlemesiz dalda 14 ve düzenlemeli dalda ise 12 ekip yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:57
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        Akşehir'de "Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Türkiye Birinciliği" yarışmaları yapıldı
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        Akşehir ilçesinde "Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Türkiye Birinciliği" yarışmalarında düzenlemesiz dalda 14 ve düzenlemeli dalda ise 12 ekip yarıştı.

        Zekai Baloğlu Spor Salonunda Türkiye birincileri düzenlemesiz dalda 89 tam puanla Ağrı Cumhuriyet Anadolu Lisesi, düzenlemeli dalda ise 91 puanla İstanbul Bingün Erdem Anadolu Lisesi oldu.

        Düzenlemesiz dalda yarışan 14 okul halk oyunları ekibi, yöresel oyunlarını sergiledi.

        Türkiye birincisi okullar kupa ve madalyalarını aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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