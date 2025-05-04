Akşehir'de "Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Türkiye Birinciliği" yarışmaları yapıldı

Zekai Baloğlu Spor Salonunda Türkiye birincileri düzenlemesiz dalda 89 tam puanla Ağrı Cumhuriyet Anadolu Lisesi, düzenlemeli dalda ise 91 puanla İstanbul Bingün Erdem Anadolu Lisesi oldu.

Akşehir ilçesinde "Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Türkiye Birinciliği" yarışmalarında düzenlemesiz dalda 14 ve düzenlemeli dalda ise 12 ekip yarıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.