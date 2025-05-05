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        Sarayönü'nden kısa kısa

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencisi, Türkiye genelinde düzenlenen hikaye yarışmasında birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:35
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        Sarayönü'nden kısa kısa
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencisi, Türkiye genelinde düzenlenen hikaye yarışmasında birinci oldu.

        Endülüs Okuma Projesi kapsamında üçüncüsü düzenlenen "Sen Yazarsın Yarışması"nda, Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisi Zeynep Rana Mizah, ortaokullar arası hikaye kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

        Yarışmada kapsamında dereceye giren hikayesi kitaplaştırılacak Mizah, tam altın ile ödüllendirildi.

        - Sarayönü'nde TÜİK verileri semineri düzenlendi

        Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu'nda "TÜİK Verilerine Ulaşım ve Verilerin Kullanılması" konulu seminer düzenlendi.

        Seminerde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen istatistiklere nasıl erişileceği ve bu verilerin akademik ve sektörel çalışmalarda nasıl kullanılabileceği konular ele alındı.

        Programda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu ve TÜİK Uzmanı Mehmet Ali Özgül de konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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