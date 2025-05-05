Sarayönü'nden kısa kısa

Konya'nın Sarayönü ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencisi, Türkiye genelinde düzenlenen hikaye yarışmasında birinci oldu.

Endülüs Okuma Projesi kapsamında üçüncüsü düzenlenen "Sen Yazarsın Yarışması"nda, Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisi Zeynep Rana Mizah, ortaokullar arası hikaye kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Yarışmada kapsamında dereceye giren hikayesi kitaplaştırılacak Mizah, tam altın ile ödüllendirildi.

- Sarayönü'nde TÜİK verileri semineri düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu'nda "TÜİK Verilerine Ulaşım ve Verilerin Kullanılması" konulu seminer düzenlendi.

Seminerde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen istatistiklere nasıl erişileceği ve bu verilerin akademik ve sektörel çalışmalarda nasıl kullanılabileceği konular ele alındı.

Programda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu ve TÜİK Uzmanı Mehmet Ali Özgül de konuşma yaptı.