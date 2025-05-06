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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:49 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:49
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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya, Eskişehir, Erzurum, Burdur, Iğdır, Mardin ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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